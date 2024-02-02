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Закон, порядок, государство

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Поддержание нормативных запасов топлива на котельных жилищно-коммунальной службы № 9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВВО) обеспечивается в полном объеме

Поддержание нормативных запасов топлива на котельных жилищно-коммунальной службы № 9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВВО) обеспечивается в полном объеме

Подвоз жидкого топлива идет по графику без срывов, осуществляется ежедневный мониторинг его наличия. .

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