Названы самые опасные типы сделок с недвижимостью

Огромные риски несет покупка вторичного жилья, мнимые сделки и покупка квартиры по заниженной в договоре стоимости, предупредила руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.
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