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Царьград

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Никакой магии в тарелке: врач Бежанова призвала не верить в "противораковые" продукты

Никакой магии в тарелке: врач Бежанова призвала не верить в "противораковые" продукты

В погоне за здоровьем русские люди нередко становятся жертвами маркетинговых сказок о «чудо-продуктах», которые якобы способны уберечь от страшных болезней.

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