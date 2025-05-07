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«Это горящие истребители ВВС Индии»: показаны видео с уничтоженными самолётами

«Это горящие истребители ВВС Индии»: показаны видео с уничтоженными самолётами

«Это горящие истребители ВВС Индии»: показаны видео с уничтоженными самолётами После эскалации конфликта между Индией и Пакистаном, о котором ранее писало «ВО», последовали первые сообщения о ходе военного противостояния.

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Юрий Ильинов
7 мая смотреть онлайн Новые тайны вселенной Тайны Чапман    https://www.kinodraiv.pro/24969-tainy-chapman-07-05-2025.html Неразгаданные явления и альтернативные научные теории. Аномальные явления, древние цивилизации и современные научные открытия. https://ok.ru/video/9813325187719 Рассматриваются вопросы, связанные с природными катастрофами, загадочными сигналами из космоса, эволюцией человечества и другими феноменами, о последних гипотезах учёных, а также о теориях, выходящих за рамки традиционной науки.
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