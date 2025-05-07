«Это горящие истребители ВВС Индии»: показаны видео с уничтоженными самолётами

Юрий Ильинов

7 мая смотреть онлайн Новые тайны вселенной Тайны Чапман https://www.kinodraiv.pro/24969-tainy-chapman-07-05-2025.html Неразгаданные явления и альтернативные научные теории. Аномальные явления, древние цивилизации и современные научные открытия. https://ok.ru/video/9813325187719 Рассматриваются вопросы, связанные с природными катастрофами, загадочными сигналами из космоса, эволюцией человечества и другими феноменами, о последних гипотезах учёных, а также о теориях, выходящих за рамки традиционной науки.