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Первая лига. «Енисей» примет «Сокол», «Балтика» в гостях у «Черноморца», «Сочи» против «Нефтехимика»

Первая лига. «Енисей» примет «Сокол», «Балтика» в гостях у «Черноморца», «Сочи» против «Нефтехимика»

В субботу «Балтика» сыграет в гостях с «Черноморцем», «Сочи» – с «Нефтехимиком». В воскресенье «Урал» примет «Уфу», «Торпедо» встретится дома с «Шинником».

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