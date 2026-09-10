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Аргументы недели

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СВР: Евросоюз требует от Киева начать мобилизацию женщин и готовит возвращение беженцев

СВР: Евросоюз требует от Киева начать мобилизацию женщин и готовит возвращение беженцев

Европейский союз переходит от слов к делу в вопросе расширения мобилизации на Украине. Как сообщила Служба внешней разведки России, Брюссель требует от Киева незамедлительно принять политическое решение о начале женской мобилизации.

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