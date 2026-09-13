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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Губка, которая впитывает информацию». Шон Маркс объяснил, почему «Нетс» выбрали Майкела Брауна на драфте

Генеральный менеджер « Бруклина » Шон Маркс рассказал, почему клуб выбрал Майкела Брауна под шестым номером на драфте НБА-2026.

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