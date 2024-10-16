🛞 Хотели покататься: два жителя Керчи угнали раритетную «Чайку» Владелец оставил машину возле станции техобслуживания, так как хотел провести ремонтные работы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🛞 Хотели покататься: два жителя Керчи угнали раритетную «Чайку» Владелец оставил машину возле станции техобслуживания, так как хотел провести ремонтные работы.