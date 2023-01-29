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Компания Ford объявила о том, что будет использовать новый процесс тепловой обработки, чтобы сделать кузова полицейских автомобилей более устойчивыми к повреждениям от пуль и других видов ударов

Компания Ford объявила о том, что будет использовать новый процесс тепловой обработки, чтобы сделать кузова полицейских автомобилей более устойчивыми к повреждениям от пуль и других видов ударов

Будем рады Вашей подписке, комментарию и лайкуКомпания Ford объявила о том, что будет использовать новый процесс тепловой обработки, чтобы сделать кузова полицейских автомобилей более устойчивыми к повреждениям от пуль и других видов ударов.

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