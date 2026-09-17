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Подмосковные врачи вернули девушке возможность ходить после перелома обеих ног

Подмосковные врачи вернули девушке возможность ходить после перелома обеих ног

Врачи Домодедовской больницы помогли 22-летней девушке с переломом обеих лодыжек. Об этом случае рассказал заведующий травматологическим отделением Юрий Соловьев.

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