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Вот история

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Промышленное путешествие сквозь время: что скрывает павильон «Сделано нами» на ВДНХ

Промышленное путешествие сквозь время: что скрывает павильон «Сделано нами» на ВДНХ

Есть места, которые меняют представление о привычных вещах. Иногда кажется, что промышленность — это что-то далёкое, закрытое, существующее где-то за заводскими проёмами и сухими отчётами.

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