Рогозин порадовался началу лётных испытаний SJ-100 с российскими двигателями

Гендиректор «Центра развития транспортных технологий» Алексей Рогозин поздравил сотрудников Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) с началом лётных испытаний SJ-100 с российскими двигателями ПД-8.
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