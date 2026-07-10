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Русское оружие

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📷❗️В июне 2026 года ВМС Румынии приняли в состав флота корвет Contraamiral August Roman (бортовой номер 261), построенный турецкой компанией Asfat на базе патрульного корабля класса «Хисар».

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