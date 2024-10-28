В российских магазинах станет больше китайских товаров

На полках российских магазинов появится больше китайских товаров. Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами назвал одной из главных задач дорожного строительства обеспечение быстрой доставки грузов по стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии