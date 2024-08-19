Зарплаты в России с 1 сентября: кто получит прибавку и на сколько? Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, предоставленной Людмилой Ивановой-Швец, доцентом РЭУ имени Плеханова, с 1 сентября 2024 года в России возможно значительное увеличение зарплат для некоторых работников, особенно в сфере рабочих профессий.