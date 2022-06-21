Белорусский премьер отметил начало долгосрочной турбулентности в мировой экономике

flickr.com/PD Глобальный рынок вошел в период экономической турбулентности, который может растянуться надолго, заявил в ходе своего выступления на заседании Евразийского межправительственного совета премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
flickr.com/PD Глобальный рынок вошел в период экономической турбулентности, который может растянуться надолго, заявил в ходе своего выступления на заседании Евразийского межправительственного совета премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
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