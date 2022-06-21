PolitOnline24

1 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Женщины тоже титьки покажут?Участники G7 пред...
  • Владимир Моргунов
    Задел можно сделать с того, что перестать оценивать основные параметры Российского потенциала-ГОСРЕЗЕРВ, ФНБ, ЗОЛОТОР...Путин поставил по...
  • Владимир Моргунов
    КИРДЫК СПЕЦОПЕРАЦИИ-МАНИЖА ЕЕ НЕ ПРИЗНАЕТ ???? НАХРЕНА НАМ ВОТ ЭТА ХРЕНЬ ??????Участница Евровид...

Белорусский премьер отметил начало долгосрочной турбулентности в мировой экономике

Белорусский премьер отметил начало долгосрочной турбулентности в мировой экономике

flickr.com/PD Глобальный рынок вошел в период экономической турбулентности, который может растянуться надолго, заявил в ходе своего выступления на заседании Евразийского межправительственного совета премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх