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Лапша подорожала на треть за год в Казахстане - аналитики

Лапша подорожала на треть за год в Казахстане - аналитики

Цены на лапшу всех видов выросли на 36% за год, передает inAlmaty.kz. Как сообщили аналитики finprom, производство макаронных изделий в РК за первый квартал текущего года составило 39,3 тысячи тонн, практически как и годом ранее (минус 0,8%).

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