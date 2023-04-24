Лапша подорожала на треть за год в Казахстане - аналитики

Цены на лапшу всех видов выросли на 36% за год, передает inAlmaty.kz. Как сообщили аналитики finprom, производство макаронных изделий в РК за первый квартал текущего года составило 39,3 тысячи тонн, практически как и годом ранее (минус 0,8%).