Андрей Веретенников стал председателем жюри IV Всероссийского конкурса научных работ студентов и школьников «Менеджмент в условиях цифровой реальности: интеграция науки, образования и бизнеса»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников принял участие в качестве председателя жюри в IV Всероссийском конкурсе научных работ студентов и школьников «Менеджмент в условиях цифровой реальности: интеграция науки, образования и бизнеса».