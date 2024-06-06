Андрей Веретенников стал председателем жюри IV Всероссийского конкурса научных работ студентов и школьников «Менеджмент в условиях цифровой реальности: интеграция науки, образования и бизнеса»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Андрей Веретенников принял участие в качестве председателя жюри в IV Всероссийском конкурсе научных работ студентов и школьников «Менеджмент в условиях цифровой реальности: интеграция науки, образования и бизнеса».
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