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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Как теперь живет сын Толкуновой: Гулял на деньги матери, чуть не сел в тюрьму, а она выплакивала горе по ночам

Шоу-бизнес: Как теперь живет сын Толкуновой: Гулял на деньги матери, чуть не сел в тюрьму, а она выплакивала горе по ночам

Валентина Толкунова. Ее называли русской Джокондой и душой советской эстрады. Светлая, нежная, невероятно женственная — со сцены на слушателей лился чистейший, хрустальный голос, исцеляющий любые тревоги.

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