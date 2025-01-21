Назван самый богатый боксер в истории

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых богатых боксеров в истории. Первую строчку рейтинга занял легендарный американский боксер Флойд Мейвезер, общий заработок которого оценивается в 400 млн долларов, передает oxu.
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