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Чудо-оружие не взлетело: почему американские F-16 бессильны в небе над Украиной

Чудо-оружие не взлетело: почему американские F-16 бессильны в небе над Украиной

Военные сводки из Киева принесли новую порцию "зрады". Причём оттуда, откуда не ждали: пилотам истребителей не хватает боеприпасов для отражения бесконечных волн российских ударных дронов.

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