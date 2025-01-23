Мир руками президента США Дональда Трампа на Украине будет включать в себя территориальные уступки Киева ради завершения конфликта.
На Западе раскрыли детали мира на Украине «руками Трампа»
Комментарии
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И
Иринушка
А заметьте, как навязчиво нам втирают про заключение "мира"......
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16 час.
Николай Денисов
С чего ты решил что россияне радуются? Россияне не такие тупые как ты думаешь!
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10 час.
Владимир Алтайцев
Так заголовки статеек такие радостные.
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6 час.
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