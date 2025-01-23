Политика как он...
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Политика как она есть

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На Западе раскрыли детали мира на Украине «руками Трампа»

На Западе раскрыли детали мира на Украине «руками Трампа»

Мир руками президента США Дональда Трампа на Украине будет включать в себя территориальные уступки Киева ради завершения конфликта.

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Комментарии
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И
Иринушка
А заметьте, как навязчиво нам втирают про заключение &quot;мира&quot;......
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16 час.
Николай Денисов
С чего ты решил что россияне радуются? Россияне не такие тупые как ты думаешь!
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10 час.
Владимир Алтайцев
Так  заголовки  статеек  такие  радостные.
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6 час.

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