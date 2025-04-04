Соловьёв и Подоляка - в одном эфире. Это нечто. Говорили о ловушке

Николай Кузнецов

Что-то мне кажется, что подобным положением об ужесточении въезда могут пользоваться некие господа, желающие втихую и безнаказанно нагадить России и ее сторонникам. Благо, у нас таких, затаившихся, дохренища. За бугор не убежали, поосторожнее, но здесь подгадить с превеликим удовольствием