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Военное обозрение

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Экс-сотрудник Пентагона: США предложили ограничить полномочия СБУ, действующей в интересах Зеленского

Экс-сотрудник Пентагона: США предложили ограничить полномочия СБУ, действующей в интересах Зеленского

Становится все более очевидным, что именно Вашингтон управляет всем происходящим на Украине, отдавая прямые распоряжения киевским военачальникам и политическому руководству.

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