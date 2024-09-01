Кадры атаки украинских беспилотников на Московский НПЗ в Капотне и ликвидации последствий прилета, к которой привлекли (или хотели привлечь) пожарную авиацию.
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Кадры атаки украинских беспилотников на Московский НПЗ в Капотне и ликвидации последствий прилета, к которой привлекли (или хотели привлечь) пожарную авиацию.
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