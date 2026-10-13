Россия оказалась на втором месте в мире по числу замороженных тел

Научного подтверждения возможности оживления пока нет, но исследования открывают перспективы для медицины Россия — на втором месте в мире по количеству людей, чье тело подвергли криосохранению в надежде на восстановление жизни в будущем.
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