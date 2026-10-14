Собянин сообщил об уничтожении 493 дронов, летевших в сторону Москвы

В ночь на 14 октября 2026 года силы ПВО сбили 493 беспилотника, направлявшихся в сторону Московского региона.
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