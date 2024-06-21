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Филькина грамота: Коммюнике швейцарского саммита – не существует

Как вчера выяснилось, никакого коммюнике швейцарского саммита по Украине не существует физически, ни одна страна, делегация, представители не ставили свою подпись на бумаге, так как самой бумаги попросту нет “Итоговое коммюнике конференции по Украине физически не было подписано участниками”, – сообщил МИД Швейцарии.

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