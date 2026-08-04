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FiNE NEWS

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Латвия возобновила работу единственного автомобильного КПП на границе с Белоруссией

Латвия с 4 августа возобновила в полном объёме оформление легковых и грузовых транспортных средств на единственном автомобильном пункте пропуска «Патерниеки» (со стороны Белоруссии — «Григоровщина») на границе с Белоруссией.

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