Мигрант из Узбекистана разозлил русских соседей и случайно выдал заинтересованных в таком "культурном обмене".
"НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ": МИГРАНТ РАЗОЗЛИЛ РУССКИХ СОСЕДЕЙ И СЛУЧАЙНО СДАЛ БАЗУ
Комментарии
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ВС
Валерий Соловьев
Кто б сомневался, что на них жирует собянин.
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15 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Чтож такое творится то, инородцы барзеют, а их продолжают ввозить да и только, это что за такое сумасшествие то, молодежь уже сама начинает их отлавливать от отсутствия результата со стороны власти, нелюдям среди людей не место
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9 час.
Aleksandr Sobolev
Что там с преступностью в процентном соотношении - среди мигрантом и среди местных? Ой, мигранты же совершают на много меньше преступлений на душу населения чем коренные жители Росии! Вот только пишут только про мигрантов! А не нацизм ли это?
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1 час.
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