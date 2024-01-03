"НЕЛЬЗЯ ТРОГАТЬ": МИГРАНТ РАЗОЗЛИЛ РУССКИХ СОСЕДЕЙ И СЛУЧАЙНО СДАЛ БАЗУ

ВС Валерий Соловьев Кто б сомневался, что на них жирует собянин.

ВЧ Владимир Черноморский Чтож такое творится то, инородцы барзеют, а их продолжают ввозить да и только, это что за такое сумасшествие то, молодежь уже сама начинает их отлавливать от отсутствия результата со стороны власти, нелюдям среди людей не место