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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов о трансферах в Саудовскую Аравию: «Когда на тебя свалились 50 миллионов, думаешь: «Зачем напрягаться?» Многие сдулись»

«Многие футболисты, которые поехали в арабские страны, сдулись. В Саудовской Аравии ты не будешь поддерживать такую же форму, как в европейском чемпионате.

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