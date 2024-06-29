Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 29 июня, день

В Днепропетровске стандартная украинская история – во время воздушной тревоги ракета от ПВО влетела в жилую многоэтажку, источник – Телеграм-канал Военкор Котенок Сегодня ночью украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района Курской области.