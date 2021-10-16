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Купоны, ваучеры и автомобили стали аргументом в пользу вакцинации в Японии

Купоны, ваучеры и автомобили стали аргументом в пользу вакцинации в Японии

Купоны на скидки и другие товары со следующего месяца будет предлагать правительство Токио, чтобы побудить людей сделать прививку в ожидании вероятной 6-й волны коронавируса, 16 октября пишет The Japan Times.

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