В Думе предлагают на неделю увеличить отпуск для работающих пенсионеров

Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким 19 октября внесут в Госдуму законопроект об увеличении на семь дней отпуска для работающих пенсионеров и граждан предпенсионного возраста — до 35 дней в году.
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