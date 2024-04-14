МЧС: уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга снизился до 1185 см

В реке Урал в районе Оренбурга впервые с начала паводка зафиксировали снижение уровня воды. По данным ТАСС, которое ссылается на главу пресс-службы регионального ГУ МЧС Александра Ситникова, уровень воды достиг 1185 см, то есть снизился на 2 см.