МЧС: уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга снизился до 1185 см

В реке Урал в районе Оренбурга впервые с начала паводка зафиксировали снижение уровня воды. По данным ТАСС, которое ссылается на главу пресс-службы регионального ГУ МЧС Александра Ситникова, уровень воды достиг 1185 см, то есть снизился на 2 см.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии