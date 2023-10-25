Не торопитесь осуждать: Поставил комплект видеонаблюдения в квартиру бабушки. Почему вам стоит сделать так же

Казалось бы камеры сейчас итак повсеместно и продыху от них нет, куда еще и в квартиру ставить? Зачем камера в квартире вообще? Тем более в чужой? А как же личная жизнь человека, мало ли что? Передо мной тоже стояли все эти вопросы, и сейчас я вам на них отвечу, а возможно и на свою сторону склоню.