Впервые в Мариуполе организована официальная сдача нормативов ГТО

Для организации мероприятия в город прибыли специалисты из Петербурга По словам Евгения Ганжи, начальника отдела Центра тестирования ГТО Центра физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района Санкт-Петербурга, сегодня проходит сдача дисциплин силового гимнастического комплекса, прыжки в длину, наклон вперед и другие.