Впервые в Мариуполе организована официальная сдача нормативов ГТО

Для организации мероприятия в город прибыли специалисты из Петербурга По словам Евгения Ганжи, начальника отдела Центра тестирования ГТО Центра физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района Санкт-Петербурга, сегодня проходит сдача дисциплин силового гимнастического комплекса, прыжки в длину, наклон вперед и другие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии