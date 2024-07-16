Спецоперация, 14 июля: какая ситуация в Урожайном, на что согласен главком ВСУ и как готовилось покушение на Путина

Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"© РИА Новости / Станислав Красильников О продвижении российских войск в зоне спецоперации, мирных переговорах по Украине и готовности главкома ВСУ капитулировать — в материале РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии