В ООН закончились деньги для помощи украинским переселенцам

Представительница ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Каролина Линдхольм Биллинг заявила, что организация не имеет достаточно средств для помощи украинцам этой зимой, в то время, когда более половины мощностей Украины по производству электроэнергии уничтожена.