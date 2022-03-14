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В НАТО ответили на вопрос о смене расстановки сил после удара во Львовской области

В НАТО ответили на вопрос о смене расстановки сил после удара во Львовской области

Andrew Harnik/AP НАТО не планирует менять расстановку сил после удара во Львовской области Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что НАТО не планирует изменений в расстановке сил на восточном фланге после удара ВС России во Львовской области.

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