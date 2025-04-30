Волгоградский аэропорт официально переименовали в «Сталинград»

Международный аэропорт Волгограда Гумрак официально переименован в «Сталинград». Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано 30 апреля на сайте правительства России.
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