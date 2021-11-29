Berg PRESS

393 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    Источник из Наглобритании - конечно же надёжный источник надёжной информации.В Китае опубликов...
  • Aнатолий Райков
    Йэнс,который Остолопберг.Если Россия и задумает вторгнутся в Украину,то вы все побежите как крысы.Афганистан вспомни ...Генсек НАТО назва...
  • Lehanaizhe
    Черевичками что ли достанут? так за ними тоже в Россию надо ехать«На войне как на ...

Страна шароварного праздника

Страна шароварного праздника

Все любят праздники. Из всего перечня их, значимых и не очень, Новый год стоит на особом месте. Вне зависимости от возраста и от жизненного пути, вопреки здравому смыслу и личному жизненному опыту, миллионы людей ждут волшебства в этот день.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх