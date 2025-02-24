Сила в правде
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Сила в правде

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Чёрное море в огне. Тонны БК рванули у румынской границы. В Киеве "хлопнули" важнейший завод. Тела натовцев вывозили в Польшу грузовиками

Чёрное море в огне. Тонны БК рванули у румынской границы. В Киеве "хлопнули" важнейший завод. Тела натовцев вывозили в Польшу грузовиками

Почти неделю без перерыва ревёт тревога в Киеве и почти по всей Украине. Более стони новейших "Гераней", на которые жалуются боевики из-за того, что ПВО их не видит, а бьют они значительно сильнее, летят по критической и военной инфраструктуре.

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