ФХР направила апелляцию в CAS из-за отстранения русских команд

Федерация хоккея России (ФХР) оспаривает в CAS решение Международной федерации хоккея (IIHF) о продлении отстранения русских сборных с международных турниров.
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