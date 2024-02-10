Премьер Словакии Фицо назвал последствия отстранения спортсменов из РФ от Олимпиады

Спортсменам из России и Белоруссии нельзя запрещать участвовать в Олимпийских играх, так как это обесценивает спортивные награды, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью братиславской газете Pravda 9 февраля.
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