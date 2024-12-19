Perplexity приобретает Carbon для подключения AI-поиска к вашим рабочим файлам

Компания Perplexity приобрела небольшой стартап из Сиэтла под названием Carbon, который специализируется на подключении систем искусственного интеллекта к внешним источникам данных, о чем компании объявили в среду.
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