Эксперт: Наивно считать, что санкции в банковском секторе не грозят РФ

Санкции стали сравнительно бескровным способом давления в конфликтных ситуациях. Об этом 26 января заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMOСтанислав Бышок.
Санкции стали сравнительно бескровным способом давления в конфликтных ситуациях. Об этом 26 января заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMOСтанислав Бышок.
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