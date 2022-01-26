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Эксперт: Наивно считать, что санкции в банковском секторе не грозят РФ

Эксперт: Наивно считать, что санкции в банковском секторе не грозят РФ

Санкции стали сравнительно бескровным способом давления в конфликтных ситуациях. Об этом 26 января заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMOСтанислав Бышок.

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