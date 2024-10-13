Стартап создаст на орбите Луны сеть спутников для зарядки аппаратов на ее поверхности

Как сообщил Джастин Зипкин, сооснователь и генеральный директор Volta, компания возникла как проект в Международном космическом университете, а позже участвовала в конкурсе NASA «Watts on the Moon», целью которого было развитие технологий для обеспечения электричества на Луне.
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