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Стартап создаст на орбите Луны сеть спутников для зарядки аппаратов на ее поверхности

Стартап создаст на орбите Луны сеть спутников для зарядки аппаратов на ее поверхности

Как сообщил Джастин Зипкин, сооснователь и генеральный директор Volta, компания возникла как проект в Международном космическом университете, а позже участвовала в конкурсе NASA «Watts on the Moon», целью которого было развитие технологий для обеспечения электричества на Луне.

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