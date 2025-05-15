Рубль: для расчётов, а не для сбережений

Ну ка расскажите где и когда у нас цена на бензин упала от того что цена на нефть понизилась.такого я не помню.а вот пиндосы не так уж давно понизили расценки на энергию.так как нефть подешевела . ещё раз повторяю.экономическая наука у нас не работает на.благо народа.как жили в догоняющих так и будем догонять.

Как я понимаю, вас интересует только цена на бензин, как потребителя, то есть статью вы не прочитали и берётесь писать комментарий. Ну и конечно покидать дерьмо на вентилятор в сторону государства.

Александр Симаков

У нас, в отличии от запада, в цене на бензин около процентов налогов - НДПИ, акцизы, добавленная стоимость, налог на прибыль. Этот вопрос возникает у большинства потребителей. Ведь, казалось бы, если падает оптовая цена, значит, должна изменяться и розничная. Но цены на АЗС либо замораживаются на одном уровне, либо растут вверх. Это обстоятельство связано с тем, что таковы особенности налогового регулирования. Так называемый демпферный механизм. Его суть заключается в том, что государство искусственно регулирует доходы нефтяных компаний от сбыта горючего. Если оптовые цены на бензин за рубежом растут, то государство оплачивает им часть прибыли, которую они могли бы получить от реализации продукции на внутреннем рынке. А вот если оптовые цены на нефть падают, то нефтяные компании получают больший доход от внутренней реализации топлива. И теперь они пополняют бюджет отчислениями.