Украина за ночь выпустила 13 беспилотников по трем российским регионам. Что об этом известно?

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 13 украинских БПЛА над регионами РФ По трем российским регионам в ночь на четверг, 17 октября, со стороны Украины было выпущено 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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